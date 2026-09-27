Pemuda Surakarta Dorong Pengawasan Partisipatif Agar Program MBG Semakin Baik
jpnn.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari kalangan pemuda di Kota Surakarta.
Dukungan tersebut disertai dorongan agar masyarakat khususnya organisasi kepemudaan dan mahasiswa, turut mengambil peran dalam mengawasi pelaksanaan program secara konstruktif.
Hal itu dikemukakan dalam diskusi publik bertajuk “Peran Pengawasan Masyarakat Khususnya Kepemudaan dalam Implementasi Program MBG di Wilayah Kota Surakarta” yang digelar di Heika Kopi Mangkunegaran, pada Sabtu (26/9) malam.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Dosen universitas di Kota Surakarta Joko, Mahasiswa Pascasarjana Wahid, serta perwakilan LSM independen di Kota Surakarta Ricki Ibrahim.
Dalam diskusi, para peserta secara umum tidak mempersoalkan keberlanjutan program MBG. Walau begitu, mereka menilai pengawasan perlu diperkuat agar program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tersebut dapat berjalan semakin baik dan memberikan manfaat optimal bagi penerima.
Dosen Universitas di Kota Surakarta Joko mengatakan pengawasan terhadap MBG perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.
Menurut dia, mekanisme pengawasan sebenarnya telah tersedia. Namun, ruang partisipasi organisasi kepemudaan dalam mengawal pelaksanaan program masih dapat diperkuat.
Sejumlah aspek penting perlu menjadi perhatian, mulai dari penggunaan anggaran, mekanisme penerimaan dan distribusi makanan di sekolah, keamanan pangan, hingga pemantauan kondisi kesehatan penerima manfaat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari kalangan pemuda di Kota Surakarta. Namun, harus disertai pengawasan yang baik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gibran dan Ahmad Luthfi Besuk Pasien Diduga Keracunan MBG
- Ahli Gizi: Menu Lokal Perkuat MBG dan Lebih Diterima Anak
- Kasus Keracunan Terus Berulang, Desakan untuk Menghentikan MBG Menguat
- Hasil Survei MBG Paling Dirasakan Manfaatnya, Pakar Tekankan Keamanan Pangan
- Prof. Eko: Perkuat Tata Kelola MBG dari Kapasitas Dapur hingga Pengendalian Suhu
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Menolak Tes untuk Pengangkatan PNS, P2G Mendesak Prabowo, Mereka Tidak Paham