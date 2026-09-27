Pemuda Surakarta Dorong Pengawasan Partisipatif Agar Program MBG Semakin Baik

jpnn.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari kalangan pemuda di Kota Surakarta.

Dukungan tersebut disertai dorongan agar masyarakat khususnya organisasi kepemudaan dan mahasiswa, turut mengambil peran dalam mengawasi pelaksanaan program secara konstruktif.

Hal itu dikemukakan dalam diskusi publik bertajuk “Peran Pengawasan Masyarakat Khususnya Kepemudaan dalam Implementasi Program MBG di Wilayah Kota Surakarta” yang digelar di Heika Kopi Mangkunegaran, pada Sabtu (26/9) malam.

Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Dosen universitas di Kota Surakarta Joko, Mahasiswa Pascasarjana Wahid, serta perwakilan LSM independen di Kota Surakarta Ricki Ibrahim.

Dalam diskusi, para peserta secara umum tidak mempersoalkan keberlanjutan program MBG. Walau begitu, mereka menilai pengawasan perlu diperkuat agar program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tersebut dapat berjalan semakin baik dan memberikan manfaat optimal bagi penerima.

Dosen Universitas di Kota Surakarta Joko mengatakan pengawasan terhadap MBG perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.

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Menurut dia, mekanisme pengawasan sebenarnya telah tersedia. Namun, ruang partisipasi organisasi kepemudaan dalam mengawal pelaksanaan program masih dapat diperkuat.

Sejumlah aspek penting perlu menjadi perhatian, mulai dari penggunaan anggaran, mekanisme penerimaan dan distribusi makanan di sekolah, keamanan pangan, hingga pemantauan kondisi kesehatan penerima manfaat.