Pemuda Tenggelam di Pantai Kabasaran Minahasa Ditemukan Meninggal

Tim SAR Gabungan mengevakuasi korban tenggelam yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Pantai Kabasaran, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara setelah empat hari dalam pencarian. ANTARA/HO-SAR Manado

jpnn.com - MANADO - Seorang pemuda bernama Firland Ericko Lahilote (21) yang tenggelam di Pantai Kabasaran, Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, ditemukan Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia setelah empat hari dalam pencarian.

"Korban bernama Firland Ericko Lahilote (21) ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 15.30 WITA di Pantai Rano Wangko," kata Humas Kantor SAR Manado Nuriadin Gumeleng di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (3/10).

Tim SAR Gabungan telah melaksanakan pengarahan awal pada pukul 07:00 WITA untuk pelaksanaan operasi pencarian hari keempat.

Selanjutnya, tim dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU).

Adapun SRU 1 melakukan penyisiran di sepanjang pesisir pantai.

SRU 2 melakukan penyelaman pada area yang dicurigai sebagai lokasi korban tenggelam.

SRU 3 melakukan pencarian melalui udara menggunakan drone thermal.

Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil dengan ditemukannya pemuda itu dalam keadaan meninggal dunia.

