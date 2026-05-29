Pemuda Terseret Ombak di Dompu Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - DOMPU - Seorang pemuda yang dilaporkan hilang terseret ombak Pantai Nangas Lekey, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jasad korban yang diketahui bernama Rian (23), asal Jawa Barat, itu dievakuasi Tim SAR Gabungan.

“Pada pagi hari ini korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah terseret arus hingga ke perairan lain," kata Koordinator Pos SAR Bima M Firdaus di Dompu, Jumat (29/5).

Dia menjelaskan bahwa peristiwa yang menimpa korban bermula pada Rabu (27/5), saat Rian bersama rekannya sedang mandi di pinggir laut Pantai Nangas Lakey. "Secara tiba-tiba ombak besar datang dan langsung menyeret keduanya ke tengah laut," ungkapnya.

Baca Juga: Wisatawan Tewas Terseret Ombak di Pantai Madasari Pangandaran

Sementara itu, rekan korban berhasil diselamatkan oleh seorang warga negara asing (WNA) yang kebetulan sedang bermain selancar di sekitar lokasi. "Namun, korban langsung tenggelam dan hilang terseret arus," katanya.

Jasad korban kali pertama ditemukan pada Jumat (29/5) sekitar pukul 08.00 WITA oleh nelayan setempat yang sedang melaut. Saat ditemukan, korban dalam posisi mengapung di perairan Pantai Maci, Sumbawa.

"Lokasi penemuan ini berjarak sekitar 5,04 nautical mile (mil laut) arah barat laut dari titik awal tempat korban dilaporkan hilang," katanya.

Mendapat laporan tersebut, Tim SAR Gabungan yang saat itu tengah melakukan penyisiran langsung bergerak cepat menuju lokasi penemuan.

"Korban kemudian dievakuasi menggunakan perahu karet (rubber boat) menuju Pantai Lakey, sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu," katanya.