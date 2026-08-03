Pemuda yang Tenggelam di BKB Grogol Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - Pemuda bernama M. Tomul Adi Kurniawan (19) yang diduga terbawa arus dan tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat (BKB), Jalan Tanggul Banjir Kanal Barat, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari selaku SAR Mission Coordinator (SMC) mengatakan korban ditemukan dalam kondisi mengambang terlungkup di kawasan Sungai Season City dengan jarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi kejadian.

"Korban sebelumnya dilaporkan diduga terbawa arus dan tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga," demikian disampaikan Desiana dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (2/8/2026).

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Tim SAR Gabungan menerima informasi adanya penemuan jasad di kolong Jembatan Season City pada Senin pukul 07.20 WIB.

Tim kemudian bergerak menuju lokasi dan pada pukul 08.00 WIB berhasil mengidentifikasi jasad atas nama M. Tomul Adi Kurniawan (19) sebagai korban yang sedang dalam pencarian.

Sebelumnya, upaya pencarian dilakukan dengan membagi area operasi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU), yaitu penyisiran di sepanjang aliran Kali BKB menggunakan perahu karet sejauh 3 kilometer dari lokasi kejadian, serta penyisiran visual melalui jalur darat di sepanjang bantaran Kali BKB hingga sejauh 5 kilometer dari lokasi kejadian.

Operasi SAR melibatkan unsur dari Kantor SAR Jakarta, Pemadam Kebakaran Tanjung Duren, BPBD Jakarta Barat, Babinsa Kelurahan Duri Pulo, BTB Bazis/Baznas, ERT Rumah Zakat, IMANICARE, Mapala Mustopo, RMI, RAC, SAR MTA, serta masyarakat.

"Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing," katanya.(Ant/JPNN)