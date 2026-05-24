Pemudah Akses Kesehatan Wanita, Indodana PayLater & Ovy Health Hadirkan Pembiayaan Fleksibel

jpnn.com - Indodana Finance (PT Indodana Multi Finance) bersama Ovy Health menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk layanan pendampingan kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga dengan solusi pembiayaan yang fleksibel, nyaman, dan aman.

Layanan itu bisa diakses melalui aplikasi kesehatan berbasis data reproduksi perempuan di Asia Tenggara.

Direktur Indodana Finance Iwan Dewanto menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kualitas hidup keluarga di Indonesia.

Menurut dia, perencanaan keluarga yang optimal, terutama kesehatan perempuan, membutuhkan dukungan finansial yang terukur dan terencana agar seluruh tahapan medis dapat berjalan lancar.

“Dengan sistem pembiayaan yang mudah dan fleksibel, kami ingin memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan fondasi keluarga yang sehat dan sejahtera," ucap Iwan.

Sementara itu, CEO Ovy Health Sastya Wardani menyambut hangat kolaborasi yang memperkuat misi perusahaan tersebut.

Dia menuturkan kehadiran Indodana Finance sebagai mitra pembiayaan di Ovy Health memberikan opsi tambahan bagi pasien kami untuk menjalani prosedur medis kesuburan dan program kehamilan dengan lebih terencana.

“Kemudahan pembayaran dan akses finansial ini sangat penting dalam membuka akses kesehatan selebar-lebarnya sehingga bisa berfokus pada hasil yang optimal,” kata Sastya.