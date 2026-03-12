Pemudik Motor Masuk Jateng Tak Perlu Lelah, Ada Valet and Ride Gratis Brebes-Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Pemudik yang memasuki wilayah Jawa Tengah mengendarai sepeda motor pada arus mudik Lebaran 2026 dapat memanfaatkan program Valet and Ride.

Secara khusus, program Polda Jawa Tengah ini ditujukan bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor agar tidak mengalami kelelahan saat menempuh perjalanan jauh.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menjelaskan program itu memungkinkan pemudik melanjutkan perjalanan menggunakan bus yang nyaman, sementara sepeda motor mereka diangkut menggunakan truk hingga titik akhir perjalanan.

“Pemudik bisa naik bus menuju Semarang, sedangkan sepeda motornya kami angkut menggunakan truk. Seluruh layanan ini disediakan secara gratis,” kata Kombes Artanto, Kamis (12/3).

Menurutnya, program Valet and Ride merupakan inovasi pelayanan bagi masyarakat yang melintas atau memasuki wilayah Jawa Tengah selama masa mudik dan arus balik Lebaran 2026.

“Ini bentuk hospitality kami untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pemudik yang masuk wilayah Jawa Tengah,” ujarnya.

Titik awal layanan Valet and Ride berada di Kabupaten Brebes. Pemudik dapat datang ke lokasi pendaftaran di Nasmoco Brebes untuk melakukan registrasi sebelum diberangkatkan menuju Kota Semarang.

“Tujuan akhirnya di Polrestabes Semarang. Kendaraan akan diturunkan di sana,” kata Kombes Artanto.