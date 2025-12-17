menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Pemulihan Pascabencana Aceh Lambat, HNW: Kasihan Betul Warga di Sana

Pemulihan Pascabencana Aceh Lambat, HNW: Kasihan Betul Warga di Sana
Wakil MPR RI Hidayat Nur Wahid. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap polemik status bencana nasional dari peristiwa banjir dan longsor Sumatra tak menghambat penanganan bagi warga terdampak.

Sebab, kata dia, saat ini masyarakat memerlukan bantuan untuk merehabilitasi berbagai infrastruktur di wilayah terdampak bencana.

"Warga segera dibantu, diselesaikan permasalahan dampak daripada bencana alam itu," kata HNW menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12).

HNW sendiri telah mengunjungi Aceh pascabencana banjir dan longsor. Hasil pengamatan menandakan warga memang kesulitan merehabilitasi wilayah masing-masing.

Misalnya, kata dia, warga sangat kesulitan membersihkan area rumah dari lumpur. Masyarakat perlu alat khusus membereskan pemukiman dari kotoran.

"Saya menyaksikan sendiri betapa memang sangat berat sekali itu dan enggak mungkin warga sebagai individu begitu, ya, warga sipil menyelesaikan masalah lumpur," ujar HNW.

Toh, kata dia, warga tidak mungkin membuang sembarangan lumpur ketika dibersihkan. Butuh moda transportasi untuk mengirim limbah setelah aksi beberes.

"Jadi, kasihan betul warga di sana," lanjut HNW.

