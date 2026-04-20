Pemurni Udara Estetik, Coway Perkenalkan Squarebig dan Squarefit

jpnn.com, JAKARTA - PT Coway International Indonesia, perusahaan pemurni air dan udara nomor satu Korea Selatan, resmi memperkenalkan dua inovasi terbaru dalam kategori air purifier, yaitu Squarebig dan Squarefit.

Keduanya dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern akan perangkat pemurni udara yang tidak hanya unggul secara performa, tetapi juga selaras dengan estetika hunian.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas udara dalam ruangan, yang dapat berpotensi mengandung polutan hingga 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan udara luar, kebutuhan akan solusi yang efektif sekaligus relevan dengan gaya hidup modern semakin meningkat.

Menjawab kebutuhan tersebut, Coway menghadirkan Squarebig dan Squarefit dengan pendekatan desain yang menggabungkan keindahan serta fungsi.

Kedua produk dirancang dengan tampilan minimalis dalam pilihan warna natural seperti Pebble Gray dan Sand Beige, sehingga dapat menyatu secara harmonis dengan berbagai konsep interior rumah, mulai dari modern hingga natural living.

Lebih dari sekadar elemen dekoratif, Squarebig dan Squarefit juga menghadirkan performa pemurnian udara yang optimal melalui teknologi filtrasi berlapis.

Keduanya dilengkapi dengan sistem Air Matching Filter, yang memungkinkan pengguna menyesuaikan jenis filtrasi sesuai kebutuhan, mulai dari penyaringan alergen, penghilangan bau, hingga penangkapan debu halus.

Selain itu, teknologi High Efficiency Filter mampu menyaring partikel ultra-halus hingga 99,999%, memastikan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat di dalam ruangan.