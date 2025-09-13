menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Penalti di Menit 90+9, Persis Solo Vs Persijap Jepara 1-2

Penalti di Menit 90+9, Persis Solo Vs Persijap Jepara 1-2

Penalti di Menit 90+9, Persis Solo Vs Persijap Jepara 1-2
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persis Solo Vs Persijap Jepara pada pekan ke-5 BRI Super League. Foto: IG persisofficial

jpnn.com - SURAKARTA - Tuan rumah Persis Solo kalah 1-2 dari Persijap Jepara pada pekan ke-5 BRI Super League di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (13/9) malam WIB.

Persis tertinggal lebih dahulu, menyamakan kedudukan, lalu tertinggal secara dramatis pada menit 90+9 (lihat/geser IG di bawah untuk melihat data dan statistik).

Saat tertinggal 0-1, Persis harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Sho Yamamoto kena kartu merah.

Baca Juga:

Namun, sahibulbait justru bisa menyamakan skor setelah bermain dengan sepuluh pemain.

Baca Juga:

Persijap yang unggul jumlah pemain akhirnya secara dramatis unggul pada menit 90+9 melalui penalti Sudi Abdalah.

Angka 1-2 di papan skor bertahan hingga laga usai.

Laga Persis Solo vs Persijap Jepara berakhir dengan skor 1-2. Cek klasemen BRI Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI