Penampakan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon dalam Dopamin

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Starvision dan Karuna Pictures akhirnya merilis official trailer dan poster film Dopamin.

Trailer dan poster film karya sutradara Teddy Soeria Atmadja itu menampilkan kisah pasangan muda Malik (Angga Yunanda) dan Alya (Shenina Cinnamon) yang baru saja menikah. Namun, keduanya dilanda kesulitan ekonomi sejak Malik terkena PHK.

Malik, yang baru saja pulang wawancara kerja terkena musibah saat ban mobilnya pecah di tengah hujan deras. Tiba-tiba, orang asing yang tidak dikenal menghampiri dan memberi tumpangan pulang. Tamu asing itu pun menginap di rumah Malik dan Alya.

Baca Juga: Ini Jadwal Tayang Film Dopamin di Bioskop

Pagi hari, Malik dan Alya syok menemukan tamunya terbujur kaku dengan jarum suntik di tangan, meninggalkan sekoper uang milyaran yang mengubah kehidupan pasangan muda ini.

Dopamin tidak hanya menampilkan drama romansa klasik namun membawa sentuhan segar dengan tema romantic survival drama. Mengikuti kehidupan dua pasangan muda yang baru menikah dan terhimpit kesulitan ekonomi.

Film tersebut membawa tema universal dengan sentuhan segar yang akan membawa penonton seperti di wahana roller coaster.

Baca Juga: Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Terjerat Masalah Berbahaya dalam Dopamin

“Film Dopamin memiliki tema yang sangat dekat dengan banyak penonton. Bagaimana pasangan muda yang baru menikah menghadapi kesulitan ekonomi. Teddy Soeria Atmadja membungkus permasalahan ini dengan sudut pandang yang baru," ungkap produser Chand Parwez Servia.

Sutradara Teddy Soeria Atmadja mengatakan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon memberikan energi yang memudahkan dalam produksi film Dopamin.