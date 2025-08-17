menu
Penampakan Bendera Merah Putih Raksasa di Flyover Pasupati Bandung

Warga melakukan penghormatan saat pengibaran bendera Merah Putih berukuran raksasa dalam peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia di Taman Cikapayang, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Bendera raksasa Merah Putih berukuran 20x6 meter berkibar di flyover atau jembatan layang Pasupati, Kota Bandung pada Minggu (17/8/2025).

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung bertugas mengibarkan bendera raksasa itu tepat pukul 10.17 WIB.

Para anggota turun dari atas jembatan menggunakan tali karmantel, sembali memegang kain bendera.

Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, delapan orang petugas turun secara perlahan.

Sementara itu, pengguna kendaraan dan masyarakat yang sedang beraktivitas menghentikan kegiatan untuk melakukan penghormatan.

Dalam pengibaran bendera tersebut, empat orang turun dari atas flyover dan empat orang lainnya menunggu di bawah sambil mengerek tali bendera.

"Luar biasa sekali, keren banget petugasnya, pemandangan tak biasa," kata Iqbal, salah satu warga ditemui JPNN.com di lokasi.

Iqbal mengaku baru pertama kali menyaksikan bendera raksasa dibentangkan di flyover.

