Penampakan Film Datang Akan Pergi, Shareefa Daanish Tampil Beda

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Starvision menghadirkan karya terbaru lewat film yang berjudul Datang Akan Pergi.

Film horor tersebut ditulis dan disutradarai oleh Upi, degan produser Chand Parwez Servia.

Lewat first look yang dirilis, film Datang Akan Pergi memperlihatkan kisah horor di antara banyaknya anak-anak muda yang hilang, dan petualangan misterius di tengah hutan.

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First look Datang Akan Pergi menampilkan potongan-potongan adegan saat anak-anak muda tengah berpetualang ke hutan. Namun, dalam kilasan-kilasannya juga muncul kisah misterius di sebuah hutan, saat orang-orang bertopeng mengejar mereka yang tengah camping.

Dua pemeran yang mencuri perhatian dalam first look adalah aktor muda Iqby Gazza, yang akan menjadi pemeran utama, serta Shareefa Daanish, yang tampil dengan eksplorasi karakter yang berbeda.

Dengan backsound lagu Sampai Jumpa dari grup band Endank Soekamti, nuansa film ini yang awalnya terlihat cerah dan ceria pun berubah menjadi seperti sebuah teror perburuan di tengah hutan.

“Pengalaman yang sangat menyenangkan bisa bekerja sama dengan para kru yang jauh lebih muda generasinya dari saya, dan jajaran aktor yang juga muda, memberikan energi

baru dalam eksplorasi berkarya," ungkap penulis dan sutradara Upi.

"Datang Akan Pergi akan membawa cerita drama coming of age yang dibalut dengan horor-misteri, yang bisa dibilang ini menjadi tantangan baru secara teknis pengerjaannya bagi saya, setelah mengambil jeda setahun syuting,” sambungnya.