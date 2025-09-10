menu
Penampakan Gajah Tari yang Ditemukan Mati di TNTN, Penyebab Belum Diketahui

Penampakan Gajah Tari yang Ditemukan Mati di TNTN, Penyebab Belum Diketahui
Penampakan gajah Tari yang ditemukan mati di TNTN di Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan pada Rabu 10 September 2025 pagi. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PELALAWAN - Suasana haru menyelimuti kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Rabu (10/9/2025) pagi.

Seekor anak gajah betina bernama Tari Kalista Lestari ditemukan mati di kawasan Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Dalam foto yang diabadikan Tim Flying Squad, Tari terlihat terbaring tak bernyawa di atas rerumputan di tengah hutan.

Di sampingnya, tampak gajah jinak yang merupakan induk Tari berdiri dengan setia seakan enggan meninggalkan tubuh kecil itu.

Kepala Balai TNTN Heru Sumantoro membenarkan kematian gajah Tari.

Dia mengungkapkan sehari sebelumnya kondisi Tari masih terlihat sehat.

Namun, saat mahout melakukan pengecekan rutin pagi hari, Tari sudah ditemukan mati.

“Semalam masih baik-baik saja. Pagi tadi saat dicek ternyata Tari sudah mati. Untuk memastikan penyebabnya, dilakukan nekropsi atau bedah bangkai. Sampel juga akan dibawa ke laboratorium di Bogor,” ujar Heru saat dikonfirmasi JPNN.com.

