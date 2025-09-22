Penampakan Huru dan Hara, Si Kembar Harimau Benggala dari Bandung Zoo

jpnn.com, BANDUNG - Dua anak harimau benggala jantan, Huru dan Hara, tengah dijemur untuk mendapatkan asupan sinar matahari di Bandung Zoo pada Senin (22/9/2025) pagi.

Kegiatan ini dilakukan saat kedua satwa itu berusia 78 hari di tengah lengangnya suasana Bandung Zoo yang masih ditutup karena kisruh internal.

Huru dan Hara dijemur di depan kandang harimau benggala dewasa. Keduanya diikat tali sembari diberi makan daging ayam cincang.

Tingkah dua anak harimau itu saat dijemur tampak menggemaskan. Layaknya anak kucing, keduanya saling berguling, merebahkan diri menikmati hangatnya sinar matahari, lalu bersembunyi di balik kaki keeper.

Di satu sisi, terpantau tidak ada pengunjung yang datang. Berbeda dengan kebun binatang yang biasa ramai, suasana di Bandung Zoo sangat sepi.

Humas Bandung Zoo dari manajemen lama, Sulhan Syafi'i mengatakan, kegiatan berjemur ini bertujuan untuk membuat tubuh anak harimau kuat dan sehat.

"Jadi kami kemudian setelah memasuki sebulan setengah kami jemur, karena biar dia mendapatkan matahari yang lebih banyak," kata Sulhan di lokasi.

Huru dan Hara merupakan anak hasil perkawinan harimau benggala bernama Jelita dan Shahrukh Khan. Keduanya lahir di tengah polemik Bandung Zoo yang tengah terjadi.