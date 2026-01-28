Penampakan Layvin Kurzawa Saat Latihan Perdana dengan Persib Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Pemain baru Persib Bandung, Layvin Kurzawa sudah ikut berlatih pada sesi latihan pagi di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (28/1/2026).

Dia sebelumnya diumumkan sebagai pemain Persib seusai pertandingan melawan PSBS Biak di Stadion GBLA pada Minggu (25/1/2026).

Pada sesi latihan pagi tadi, Kurzawa hanya menjalani latihan ringan. Pemain asal Perancis ini berlatih bersama pada saat pemanasan.

Setelah itu, dia menjalani latihan untuk memulihkan kebugaran secara mandiri.

Kehadiran Kurzawa langsung menyita perhatian. Mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut tampak berbaur bersama rekan-rekan barunya, mengikuti setiap menu latihan yang dipimpin pelatih Bojan Hodak.

Meski baru pertama kali turun ke lapangan bersama Persib, Kurzawa terlihat cukup menikmati sesi latihan dan beberapa kali terlibat komunikasi intens dengan staf pelatih.

Menariknya, sepanjang latihan, Kurzawa nyaris tidak terpisahkan dari Andrew Jung. Sesama pemain asal Prancis itu terlihat terus berada di dekat Kurzawa, saat menuju tempat latihan hingga di sesi pemanasan.

Keduanya kerap terlihat berbincang ringan di sela-sela latihan, seolah saling membantu proses adaptasi di lingkungan baru.