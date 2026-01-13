Penampakan Perdana Ratu Malaka, Ada Elemen Mistis

jpnn.com, JAKARTA - Setelah memperkenalkan karakter film di JAFF 2025, Visinema Pictures secara resmi merilis first look Ratu Malaka.

Film aksi garapan sutradara Angga Dwimas Sasongko itu memberi pengenalan awal terhadap dunia imajinasi yang menjadi latar film tersebut.

First look Ratu Malaka memperkenalkan sebuah dunia aksi kriminal dengan elemen mistis, yang dibangun sebagai semesta fiksi dengan aturan dan struktur tersendiri.

Baca Juga: Para Pemain Film Ratu Malaka Akhirnya Diumumkan

"Hari ini, Ratu Malaka membuka pintunya untuk pertama kali. Ini adalah first look dari dunia yang lahir dari visi dan imajinasi Angga Sasongko, sebuah kerajaan bayangan, di mana kekuasaan disusun oleh hukum, ritual, dan mitosnya sendiri, serta dibentuk oleh pilihan paling gelap manusia," ungkap Visinema Pictures.

Foto-foto yang dirilis menampilkan dunia Ratu Malaka sebagai semesta yang sinematik, misterius, dan sarat ketegangan.

Marcella Zalianty terlihat tampil dominan, duduk di tengah figur-figur yang memancarkan kekuasaan dan ancaman.

Sementara itu, Claresta Taufan,.dalam debut film aksinya, terlihat berada dalam tekanan, berhadapan dengan karakter Wulan Guritno yang tampil dingin.

Di cuplikan lain, Dion Wiyoko tampil mengesankan dengan senjata.di tangannya, saat dunia di sekelilingnya dipenuhi percikan dan ketegangan.