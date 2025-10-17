Penampakan Perdana Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa

jpnn.com, JAKARTA - Setelah merilis official teaser poster, film horor terbaru, Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa akhirnya merilis official first look.

Penampakan perdana film persembahan Soraya Intercine Films dari produser Sunil Soraya itu menampilkan Luna Maya sebagai Suzzanna.

Dalam official first look tersebut memperlihatkan penampilan misterius Luna Maya yang makin mirip dengan Suzzanna.

Luna Maya terlihat mengenakan kerudung berwarna merah dengan roncean bunga melati di atas kepalanya. Sementara kedua tangannya memegang sebuah benda dengan nyala api membara.

Penampilan Luna Maya tersebut juga mengingatkan pada sosok Suzzanna dalam karya klasik Soraya Intercine Films, Santet (1989).

Perilisan official first look juga bertepatan dengan momentum 17 tahun mengenang wafatnya Suzzanna. Suzzanna meninggal pada 15 Oktober 2008, yang hingga kini sosoknya dikenang sebagai Ikon Ratu Horor Indonesia.

“saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh kru,

yang memberikan perspektif berbeda dan membawa warna baru dari cerita horor Suzzanna. Termasuk dalam tata rias yang memberikan penampilan saya menjadi berbeda di depan layar. Sampai saat ini saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk memerankan Suzzanna, sosok yang karyanya selalu memberi kesan untuk perfilman Indonesia,” ungkap Luna Maya.

Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa ditulis dan diproduseri oleh Sunil Soraya, dengan sutradara Azhar Kinoi Lubis.