menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Penampakan Sabu-Sabu & Ekstasi Milik Jaringan Gembong Fredy Pratama

Penampakan Sabu-Sabu & Ekstasi Milik Jaringan Gembong Fredy Pratama

Penampakan Sabu-Sabu & Ekstasi Milik Jaringan Gembong Fredy Pratama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama forkopimda Kalsel menunjukkan barang bukti narkoba untuk dimusnahkan di Mapolda Kalsel di Banjarbaru, Kamis (11/9/2025). (ANTARA/Firman)

jpnn.com, BANJARBARU - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menyita 101.662,8 gram atau lebih kurang 101 kilogram sabu-sabu dari pengedar yang terafiliasi jaringan gembong narkotika internasional Fredy Pratama.

Narkotika tersebut kemudian dimusnahkan.

"Selain sabu-sabu, turut dimusnahkan 11.973,5 butir ekstasi dan 134,07 gram serbuk ekstasi dari 60 tersangka. Jadi, semua barang bukti dimusnahkan," kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan di Banjarbaru, Kamis.

Baca Juga:

Yudha mengatakan operator Fredy Pratama yang beroperasi lintas provinsi itu mengendalikan sejumlah tersangka yang ditangkap pada kurun Mei hingga Agustus 2025.

Kapolda menyebut jaringan ini terdiri dari beberapa kelompok, ada yang lintas Kalimantan, jaringan Medan dan Aceh hingga jaringan Jakarta dan Semarang.

"Sebagian dari tersangka juga berasal dari luar Kalsel, ada yang menuju Banjarmasin untuk perlintasan dengan tujuan pemasaran di provinsi lain hingga ke Sulawesi," jelasnya.

Baca Juga:

Gubernur Kalsel Muhidin yang turut hadir saat pemusnahan barang bukti narkoba mengapresiasi keberhasilan Ditresnarkoba Polda Kalsel dalam mengungkap jaringan pengedar kelas kakap Fredy Pratama.

"Kerja keras Polda ini harus terus kita dukung demi menyelamatkan generasi penerus bangsa dari kehancuran akibat narkoba," tegasnya.

Polda Kalsel mengamankan sabu-sabu dan ekstasi dari jaringan gembong narkotika Fredy Pratama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI