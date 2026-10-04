Penampakan Sapi Ras Madura Berkaki 6 yang Juara Kontes di Bogor

jpnn.com, CIBINONG - Sapi ras Madura berkaki enam asal Boyolali, Jawa Tengah meraih juara pertama kelas sapi unik pada Kontes Sapi APPSI Piala Presiden 2026 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemilik sapi, Femas Candra mengatakan sapi itu masuk kategori unik karena memiliki enam kaki.

"Alhamdulillah mendapat juara satu di kelas sapi unik di APPSI Piala Presiden. Ini dikategorikan unik karena berkaki enam. Ini dengan jenis ras Madura," kata Femas.

Dia membawa sapi tersebut dari Boyolali untuk mengikuti kontes yang digelar di Lapangan Panahan Gelora Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Menurut dia, keikutsertaan dalam kontes tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sapi dengan karakteristik fisik yang tidak biasa kepada masyarakat.

Sapi berkaki enam itu menjadi salah satu peserta dalam kelas unik yang dipertandingkan pada Kontes Sapi APPSI Piala Presiden 2026.

Kontes tersebut mempertemukan peternak dan penggemar sapi dari sejumlah wilayah di Indonesia, antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Kalimantan.

Selain kelas unik, penyelenggara mempertandingkan sejumlah kategori untuk menampilkan beragam jenis sapi yang dibawa para peternak dari berbagai daerah.