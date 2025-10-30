menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Penampilan Babyface Hipnotis Jakarta, Raisa Jadi Kejutan Spesial

Penampilan Babyface Hipnotis Jakarta, Raisa Jadi Kejutan Spesial

Penampilan Babyface Hipnotis Jakarta, Raisa Jadi Kejutan Spesial
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penampilan Babyface dan Raisa di Konser With Love From BRI Presents Babyface – Live in Jakarta 2025. Foto: Instagram @raisa6690

jpnn.com - Konser “With Love From BRI Presents Babyface – Live in Jakarta 2025” di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol sukses digelar dan meninggalkan kesan mendalam bagi penonton lintas generasi.

Konser ikon musik dunia peraih 13 Grammy Awards Sabtu malam lalu (25/10), menjadi perayaan timeless love songs yang menghangatkan hati sekaligus momen nostalgia bagi penggemar.

Babyface membawakan barisan hits miliknya, mulai dari It’s No Crime, Every Time I Close My Eyes, Soon as I Get Home, For the Cool in You, Never Keeping Secrets, Whip Appeal. Sunshine, Slow Jam (Midnight Star cover) hingga Wit You.

Baca Juga:

Dia juga menghadirkan karya yang diproduksinya untuk para superstars, dan penampilan duet dengan selebritas ternama Tanah Air, Raisa.

Babyface menyanyikan tiga lagu duet bersama Raisa, di antaranya How Could An Angel Break My Heart (Toni Braxton cover), Breathe Again (Toni Braxton cover) dan Take A Bow (Madonna cover).

Selain kehadiran Raisa, para penonton juga disuguhi lagu-lagu hits dari Marcell Siahaan, Rio Febrian, dan Sammy Simorangkir sebagai Special Guests, yang menambah keistimewaan pertunjukan konser Babyface.

Baca Juga:

CEO Otello Asia, Sysan Ibrahim selaku promotor mengungkapkan pihaknya merancang pertunjukan yang memadukan keintiman musikal dengan produksi skala stadion.

Pengalaman panggung telah dirancang megah sekaligus intim, dengan aransemen yang elegan, tata cahaya sinematik, dan transisi medley khas.

Konser Babyface di Jakarta sukses di gelar, duet bareng Raisa jadi salah satu penampilan spesial.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI