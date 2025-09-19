Penampilan Dian Sastrowardoyo dan Ali Fikry di Red Carpet BIFF 2025
jpnn.com, BUSAN - Produser dan pemeran utama film Esok Tanpa Ibu (Mothernet), Dian Sastrowardoyo tiba di Busan International Film Festival (BIFF) 2025.
Dia hadir bersama Ali Fikry, yang menjadi lawan mainnya dalam film Esok Tanpa Ibu. Keduanya tampil kompak dan hangat saat melenggang di red carpet BIFF 2025.
Dian Sastrowardoyo terlihat mengenakan gaun yang anggun, dengan motif garis-garis bernuansa warna emas dan pink, serta lining berwarna hijau. Sementara Ali Fikry tampil memesona bernuansa monokrom dengan lapisan luar dominan putih elegan.
Keduanya pun menampilkan aura yang hangat sebagai pasangan ibu dan anak dalam film yang chemistry terpancar hingga ke dunia nyata.
“Senang sekali bisa menghadiri world premiere film Esok Tanpa Ibu di Busan. Saya hadir bersama Ali Fikry, yang dalam film ini kami menjadi Ibu dan anak. Sebuah pengalaman yang sangat resonate dengan saya, bagaimana menjalankan tanggung jawab sebagai seorang Ibu yang memiliki anak remaja. Ali Fikry bermain sangat bagus di film ini,” ungkap Dian Sastrowardoyo, produser dan pemeran film Esok Tanpa Ibu (Mothernet).
Ali Fikry mengatakan merupakan momen yang mengesankan bisa menghadiri red carpet dan menyaksikan film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) world premiere di Busan.
"Ini juga menjadi pengalaman pertamaku menghadiri BIFF. Di film ini, aku banyak belajar dari Kak Dian dan Om Ringgo, bagaimana mengolah emosi dan dipresentasikan di depan kamera. Menurutku, cerita di film ini juga akan sangat relate dengan penonton yang menontonnya pertama kali di Busan,” jelas Ali Fikry.
Esok Tanpa Ibu (Mothernet) tayang perdana (world premiere) di BIFF 2025. Film tersebut sekaligus berkompetisi di program Vision Asia.
