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Penampilan Duo Maia di Synchronize Fest 2026, Bawakan Hit Hingga Doa untuk Indonesia

Penampilan Duo Maia di Synchronize Fest 2026, Bawakan Hit Hingga Doa untuk Indonesia
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Duo Maia tampil dalam Synchronize Fest 2026 di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu (18/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup Duo Maia sukses mebawa keseruan saat tampil dalam Synchronize Fest 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Minggu (18/10) malam.

Saat muncul di panggung, Maia Estianty dan Mey Chan langsung disambut antusias oleh ribuan penonton. Lagu EGP dibawakan Duo Maia sebagai pembuka penampilan di Synchronize Fest 2026.

Selanjutnya, Duo Maia membawakan lagu 'Ratu Sejagad' dan 'Di Dadaku Ada Kamu' dengan energik.

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Maia Estianty kemudian menyapa para penonton sebelum melanjutkan penampilannya.

Istri Irwan Mussry itu meminta maaf lantaran penampilannya di panggung Synchronize Fest 2026 sempat mundur sekitar 30 menit.

Semula, Duo Maia dijadwalkan tampil sekitar pukul 21.15 WIB, tetapi akhirnya baru hadir di panggung pukul 21.45 WIB.

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"Mohon maaf ya, kami bukan terlambat. Dari jam 7 kami sudah di sini, tapi tadi ada kerusakan listrik. Tapi kami coba sebaik mungkin untuk kami tetap tampil, walaupun ada kerusakan listrik. Enggak apa-apa, ya?," kata Maia Estianty di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu (18/10) malam.

Kemudian, ibunda Al, El, dan Dul itu mengajak penonton untuk bersenang-senang bersama-sama di Synchronize Fest 2026.

Grup Duo Maia membuka penampilan lewat lagu 'EGP' di panggung Synchronize Fest 2026, Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu (18/10).

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