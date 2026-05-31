Penampilan Eksplosif Haywire di Jakarta Under Siege 2026

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Boston, Haywire akhirnya tampil untuk pertama kalinya di Indonesia, tepatnya dalam Jakarta Under Siege 2026 yang digelar di M Bloc, Jakarta Selatan pada Sabtu (30/5).

Dalam acara persembahan Smartest Bomb Records, Warriors Jakarta, Avenue Road Records, dan Fever Joint Records itu, Haywire membuktikan kapasitas sebagai salah satu band hardcore paling mencuri perhatian sejak beberapa tahun terakhir.

Haywire menunjukkan aksi panggung yang eksplosif melalui lagu-lagu dengan riff yang tajam dan tempo cepat.

"Akhirnya kami berada di sini untuk pertama kalinya. Apakah kalian siap untuk bersenang-senang Jakarta?" kata vokalis Haywire, Austin Sparkman di M Bloc, Jakarta Selatan pada Sabtu (30/5) malam.

Haywire menaiki panggung dan menyapa hadirin Jakarta Under Siege 2026 pada pukul 22.00 WIB.

Kemunculan Austin Sparkman, Skin Lizzy, Bite Core, Angel Garcia, diiringi lagu Sweet Caroline yang dipopulerkan oleh Neil Diamond. Nyaris di setiap pentas, Haywire memang memutar lagu tersebut, lalu diikuti nyanyian massal penonton.

Haywire memulai repertoar dengan membawakan beberapa lagu seperti Hang Up The Telephone, Summer Nights, Boston Boot Boys, Get To Steppin, dan Haywire. Penonton pun tanpa basa-basi langsung naik ke atas panggung untuk bernyanyi, stage diving, hingga two-step.

Momen penggemar berebut mikrofon dengan Austin Sparkman bahkan terlihat sepanjang penampilan Haywire. Tanpa barikade, hanya ada energi kebersamaan, ekspresi tanpa kompromi.