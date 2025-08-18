Penampilan Iko Uwais Pencak Silat di Istana Negara Bikin Takjub Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Iko Uwais mencuri perhatian dalam perhelatan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 yang digelar di Istana Negara, Minggu, (17/8).
Bintang film The Raid tersebut diketahui menjadi salah satu pengisi acara dalam upacara di Istana Negara.
Iko Uwais menampilkan salah satu kesenian bela diri Indonesia, Pencak Silat di hadapan para tamu undangan.
Suami Audy Item tersebut menjadi pemimpin penampilan bersama dengan rekannya, Eko Wahyudi.
Tampak Iko Uwais mengenakan pakaian hitam dengan celana batik coklat, lengkap dengan ikat kepala.
Penampilan Iko Uwais mencerminkan sosok khas Jawara, sebagaimana yang sering dilihat di perguruan pencak silat.
Jurus yang dipertontonkan Iko Uwais lantas diikuti oleh puluhan penampil yang juga mengenakan pakaian serupa.
Jurus pencak silat yang ditampilkan bergerak secara harmonis dan mengundang riuh penonton karena takjub.
