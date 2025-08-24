Penampilan Memukau Yura Yunita di Pagelaran Sabang Merauke, Terbang hingga Naik Naga

jpnn.com - Penyanyi Yura Yunita sukses memukau ribuan penonton dengan penampilan spektakulernya saat menjadi salah satu penampil dalam Pagelaran Sabang Merauke - The Indonesian Broadway 2025 'Hikayat Nusantara'.

Salah satu momen paling mencuri perhatian yakni ketika Yura tampil melayang di udara, menambah dimensi teatrikal pada pertunjukan kolosal modern tersebut.

Pagelaran Sabang Merauke - The Indonesian Broadway 2025 'Hikayat Nusantara' sendiri ialah mahakarya yang menyatukan beragam kekayaan budaya Indonesia dalam sebuah pementasan yang megah dan inovatif.

Acara ini bertujuan mengajak penonton menyelami hikayat Nusantara melalui perpaduan musik, tari, dan visual.

Dalam gelaran yang diproduksi dengan apik ini, Yura Yunita tidak hanya menyumbangkan suara emasnya, tetapi juga menjadi bagian integral dari narasi visual yang disajikan.

Kehadirannya di panggung memberikan warna tersendiri dan menjadi salah satu daya tarik utama.

Panggung Pagelaran Sabang Merauke dirancang dengan sangat detail dan megah.

Terlihat sebuah struktur panggung multi-tingkat yang luas, lengkap dengan platform melingkar di bagian atas, jembatan penghubung, serta tangga yang menjulang.