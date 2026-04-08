Penampilan Vincent Verhaag Jadi Sorotan, Jessica Iskandar Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Jessica Iskandar buka suara soal penampilan suaminya, Vincent Verhaag yang dinilai makin kurus oleh netizen.

Dia memastikan bahwa berat badan Vincent Verhaag turun bukan karena sakit.

"Bukan," kata Jessica Iskandar saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga: Jessica Iskandar Ungkap Penyebab Dirawat di Rumah Sakit

Perempuan yang karib disapa Jedar itu menjelaskan bahwa Vincent Verhaag memang sengaja menurunkan berat badan.

Menurut Jessica Iskandar, langkah tersebut dilakukan demi menjalankan sebuah proyek.

"Vincent Verhaag kurusan karena kebutuhan film," beber aktris berusia 38 tahun itu.

Selain itu, Jessica Iskandar membantah rumor Vincent Verhaag kurusan akibat masalah keluarga.

Dia menegaskan tidak ada masalah dalam rumah tangganya yang dibina sejak 2021 lalu.