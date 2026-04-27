Penanaman Padi PS 08 di Carita Didorong untuk Perkuat Ketahanan Pangan

jpnn.com, BANTEN - Program penanaman bibit padi unggul varietas PS 08 di lahan seluas 1.500 hektare di wilayah Carita, Banten, mendapat dukungan dari Forum Jupnas Gizi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kegiatan yang digelar pada Jumat (24/4) tersebut diinisiasi oleh Yayasan Bhakti Bela Negara bersama Brigade Pangan, Dinas Pertanian Provinsi Banten, serta BRMP Banten.

Program ini turut melibatkan para petani lokal sebagai pelaku utama dalam pengembangan sektor pertanian di daerah tersebut.

Ketua Umum Forum Jupnas Gizi Rival Achmad Labbaika, mengatakan bahwa ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Menurutnya, ketersediaan bahan pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan menjadi fondasi dalam menciptakan generasi yang sehat dan mandiri.

“Ketahanan pangan dan ketahanan gizi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika produksi pangan meningkat, maka akses masyarakat terhadap pangan bergizi juga makin baik,” ujarnya.

Rival menambahkan, gerakan pertanian seperti ini perlu terus diperluas karena sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia juga menilai program tersebut dapat mendorong terwujudnya kemandirian pangan di tingkat nasional.