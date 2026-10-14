Penanganan Asap Karhutla, Prabowo: Ujungnya Hanya Air Hujan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pada akhirnya yang bisa meredakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepenuhnya hanyalah air hujan.

Hal itu dia katakan saat rapat terbatas bersama jajarannya mengenai penanganan karhutla, pada Senin (12/10).

“Ya, masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita bagaimana. Saya kira memang benar ujungnya ya hanya, hanya hujan air ya," ujar dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyebutkan dirinya sudah bertemu dengan pakar dan profesor dari berbagai kampus untuk meminta saran penanganan karhutla.

Para pakar menekankan soal pentingnya mitigasi agar karhutla tidak terulang.

“Para profesor-profesor itu dan mereka ahli-ahli dari daerah-daerah sendiri, bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa," kata dia.

Adapun, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa penanganan karhutlamenjadi prioritas utama pemerintah saat ini.

Untuk itu, dia meminta jajarannya untuk tidak ragu menyampaikan segala keperluan dan kebutuhan mempercepat upaya pemadaman.