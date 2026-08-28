Penanganan Karhutla di Bengkalis Diperkuat Tim Medis Demi Menjaga Kondisi Tim yang Bekerja

jpnn.com - PEKANBARU - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Riau, terus dilakukan secara intensif.

Selain mengerahkan personel pemadam, tim gabungan juga melibatkan tenaga medis untuk mendukung kesehatan petugas selama proses pemadaman dan pendinginan.

Pemadaman berlangsung sejak Senin (24/8) sekitar pukul 08.00 WIB. Tim gabungan melakukan pemadaman sekaligus pendinginan di area yang terdampak kebakaran dengan luas diperkirakan mencapai 1,5 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 0,9 hektare telah berhasil ditangani.

Kepala api juga telah diputus, sementara petugas masih melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa dan berpotensi kembali memicu kebakaran.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan pihaknya mengerahkan 37 personel gabungan diterjunkan dalam penanganan tersebut.

Tim itu terdiri dari tim BPBD, Polri, TNI, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Regdam, serta tiga tenaga medis dari Puskesmas Tenggayun.

“Kehadiran tenaga medis menjadi bagian penting dalam operasi lapangan. Tim kesehatan disiagakan untuk memberikan pelayanan dan pemantauan kondisi personel yang bekerja di tengah cuaca panas, asap, serta kondisi lahan yang masih menyimpan bara,” jelas Fahrian.

Petugas medis juga memastikan personel yang terlibat dalam pemadaman tetap mendapatkan penanganan apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di lokasi. Dukungan tersebut diperlukan karena proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan waktu serta menguras tenaga.