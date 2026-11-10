Penanganan Kasus di Kejati Kalbar Lamban, Pang Dewo Mengadu ke Jamwas Kejagung

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Vihara Tridharma Catur Arya Satyani, Pang Dewo secara resmi melayangkan pengaduan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung di Jakarta, pada Selasa (10/11).

Pengaduan itu dilatarbelakangi lambannya penanganan kasus dugaan tindak pidana SARA serta penguasaan aset yayasan umat Buddha di Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

Menurut Pang Dewo, permasalahan itu bermula sejak mereka melaporkan kasus dugaan perampasan aset Yayasan Catur Arya Satyani (dahulu Yayasan Kelenteng Agama Buddha Sip Fuk Thong) yang diduga dilakukan oleh pihak lain tanpa hak, serta pendirian yayasan baru dengan nama yang sama ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, pada Mei 2025 lalu.

"Kami menilai tindakan pihak lain ini bertentangan dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan," kata Pang Dewo kepada wartawan.

Pang Dewo mengatakan dia terpaksa datang dan mengadu ke Jamwas Kejagung RI karena merasa tidak ada kepastian hukum dari jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Padahal, masalah aset dan kepengurusan yayasan yang menyangkut kepentingan umum merupakan kewenangan kejaksaan.

Dia menjelaskan Kejati Kalbar sebelumnya memang telah menerbitkan surat rekomendasi penyelesaian konflik kepengurusan yayasan tertanggal 12 Januari 2025 yang ditujukan kepada Bupati Sambas. Namun, hingga saat ini, rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Sambas.

"Yang umat Buddha sesalkan, jaksa-jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalbar juga tidak mengambil langkah lanjutan atas poin-poin dalam rekomendasi tersebut dan hanya meminta umat untuk terus menunggu tanpa kejelasan," jelasnya.