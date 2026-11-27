jpnn.com, BANTEN - Penanganan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai membutuhkan koordinasi antarlembaga agar proses hukum berjalan hingga tuntas.

Upaya ini penting untuk memastikan pelanggaran hukum ditindaklanjuti secara tepat sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran barang ilegal dan praktik perdagangan yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam mendukung upaya tersebut, Kantor Wilayah Bea Cukai Banten terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana.

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Atas kinerja tersebut, Kanwil Bea Cukai Banten menerima penghargaan dari Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Banten atas capaian penanganan perkara tindak pidana terbanyak hingga tahap II.

Penghargaan diserahkan langsung Kapolda Irjen Hendra Kurniawan kepada Kepala Kanwil Bea Cukai Banten yang diwakili Kepala Seksi Intelijen Egi Ginanjar pada Senin (23/11).

Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) PPNS Kewilayahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini mengusung tema "Penguatan Fungsi Korwas PPNS Berbasis Digital untuk Mewujudkan Penegakan Hukum yang Responsif, Beretika, dan Berkeadilan Guna Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026".

Kapolda Banten Irjen Hendra Kurniawan menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja satuan kerja dalam penanganan tindak pidana sekaligus momentum untuk mendorong peningkatan kualitas penegakan hukum.