menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Penanganan Terorisme Berskala Tinggi Bakal Melibatkan TNI

Penanganan Terorisme Berskala Tinggi Bakal Melibatkan TNI

Penanganan Terorisme Berskala Tinggi Bakal Melibatkan TNI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono. ANTARA/Agatha Olivia Victoria/aa

jpnn.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sedang mengajukan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengaturan level ancaman terorisme di Indonesia.

Menurut Kepala BNPT Eddy Hartono, pengaturan itu bersifat pencegahan dan mekanisme pengendalian krisis terhadap ancaman-ancaman bermuatan terorisme.

Penanganan Terorisme Berskala Tinggi Bakal Melibatkan TNI
Personel Satuan 81 Kopassus TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL dan Detasemen Bravo (Denbravo) 90 Paskhas TNI AU saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Latihan dalam Rangka Pengamanan VVIP TA 2020, bertempat di Pelabuhan JICT II Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020). Foto: Puspen TNI

Baca Juga:

"Kami BNPT, kan juga diatur sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis. Nah, di situ kami juga akan ajukan perpres lagi untuk membuat aturan level ancaman dan pengendalian krisisnya," kata Eddy di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Eddy menjelaskan pembentukan perpres itu akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara terhadap analisis pengaturan level ancaman.

Level ancaman akan menentukan status terorisme di Indonesia. Pembentukan perpres disebut berkaca dari negara tetangga yang sudah mengimplementasikannya terlebih dahulu mengenai level ancaman terorisme.

Baca Juga:

"Kami akan buat dengan melibatkan kementerian dan lembaga, kita tentukan. Negara lain sudah tentukan pak, status terorisme di Indonesia seperti apa, itu kita juga sama," ucapnya.

Menurut Eddy, BNPT akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membahas perumusan lebih dalam mengenai status terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sedang mengajukan penerbitan Perpres tentang level ancaman terorisme di Indonesia. Ada pelibatan TNI.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI