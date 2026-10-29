PENAS III APKASINDO: Pemerintah Dorong Petani Sawit Naik Kelas lewat Koperasi
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh kepada petani sawit untuk naik kelas melalui kelembagaan koperasi.
Pesan itu mengemuka dalam pembukaan Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III yang diselenggarakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Rabu (28/10).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy yang hadir dalam kesempatan tersebut meminta APKASINDO lebih berperan mengajak petani masuk sektor pengolahan sawit.
Sebab, kata dia, hilirisasi tidak dapat berjalan apabila belum dilakukan pembenahan persoalan di tingkat hulu.
“Pengembangan pengolahan di bagian hilir butuh pondasi yang baik. Karena itu, penataan kegiatan budidaya dan sistem pendukungnya menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari hilirisasi sawit,” jelasnya.
Menurut Prof. Rachmat, dirinya mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo untuk melaksanakan hilirisasi sawit.
Karena itulah, pihaknya meminta dukungan petani sawit seperti APKASINDO agar perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik yang juga dirasakan oleh para pelaku usaha, termasuk petani.
Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan langkah konkret melalui pengembangan pabrik kelapa sawit milik koperasi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy yang hadir dalam kesempatan tersebut meminta APKASINDO lebih berperan mengajak petani masuk sektor pengolahan
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