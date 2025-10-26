Penasaran, Persembahan Kedua dari The Popstar

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal, The Popstar kembali hadir dengan lagu terbaru yang berjudul Penasaran.

Lagu tersebut membuktikan keseriusan grup beranggotakan Raffi Ahmad, Andre Taulany, Surya Insomnia, Desta, dan Dikta itu membawa pendengar merasakan vibes 90an.

The Popstar pertama kali tampil pada 2024 lewat panggung Pestapora, lalu merilis single perdana berjudul Menjaga Kamu pada Agustus 2025, kini dilanjutkan lagu kedua Penasaran.

Lagu yang ditulis Deniz Ligia dan Iqbal Siregar bicara tentang rasa tertarik yang penuh tanda tanya dan fase naksir yang selalu membuat penasaran.

"Kadang kita ketemu seseorang yang bikin deg-degan, tetapi belum tahu ini beneran rasa cinta atau cuma euforia awal," ungkap The Popstar dalam keterangan resmi.

Peluncuran lagu Penasaran disertai dengan perilisan video musik yang colorful dan bertema 1990an.

Video bercerita tentang personel The Popstar yang naksir sama seseorang, lalu pengin mendekati dan mencari perhatiannya.

Lagu Penasaran dari The Popstar sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.