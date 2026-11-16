Penasihat Ahli Kapolri: Pujian Prabowo ke Suyudi Menyejukkan Polri

jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Ahli Kapolri Edi Saputra Hasibuan mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Kapolri Jenderal Polisi Suyudi sebagai sosok yang membanggakan. Presiden bahkan menilai Kapolri telah berperan menyelamatkan negara.

Pemerhati hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan, pernyataan Presiden tersebut menjadi suntikan semangat sekaligus pesan yang menyejukkan bagi seluruh keluarga besar Polri.

Menurut Edi, apresiasi Presiden merupakan bentuk pengakuan atas kepemimpinan Kapolri dalam menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, serta situasi kamtibmas yang kondusif.

"Kita harapkan pengakuan Presiden ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, mengedepankan pendekatan humanis, serta menjaga kepercayaan masyarakat," ujar mantan anggota Kompolnas tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) itu juga mengapresiasi pernyataan Presiden yang menyebut penunjukan Kapolri Suyudi sebagai petunjuk dari atas.

"Kami menilai Presiden telah memilih sosok yang tepat untuk memimpin Polri. Pernyataan Presiden tersebut tentu menjadi kebanggaan dan penyemangat bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara," kata dosen Pascasarjana ini.

Edi berharap apresiasi Presiden dapat dijawab dengan kinerja nyata. Polri harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menegakkan hukum secara adil dan profesional, serta hadir di tengah masyarakat dengan sikap yang melindungi, mengayomi, dan melayani.

"Kita ajak seluruh jajaran Polri untuk menjaga kepercayaan Presiden dengan pengabdian terbaik. Polri harus semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi institusi yang memberikan rasa aman serta menghadirkan kesejukan di tengah kehidupan bangsa," tutup Direktur Eksekutif Lemkapi tersebut. (tan/jpnn)



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