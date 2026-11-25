jpnn.com - Penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Prof. Zainuddin Maliki mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas keberhasilan daerah itu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan menjadikan hampir seluruh desanya berstatus Mandiri.

Apresiasi disampaikan Prof. Zainuddin dalam Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dengan fokus instrumentasi pendampingan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

"Capaian ini adalah bukti nyata bahwa sinergi antara kebijakan nasional dan peran pendamping profesional di level lokal dapat membuahkan hasil yang terukur," ujar Prof. Zainuddin di hadapan para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Kabupaten Bojonegoro, dalam keterangan, Rabu (25/11/2026).

Data menunjukkan, pada tahun 2026 angka kemiskinan di Bojonegoro turun signifikan sebesar 0,80 persen poin, dari 11,49 persen pada 2025 menjadi 10,69 persen, atau berkurang sebanyak 9.970 jiwa menjadi 134.930 jiwa.

Capaian ini menempatkan Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten dengan penurunan kemiskinan terbaik kelima se-Jawa Timur. Dari total 419 desa, sebanyak 361 desa telah berstatus Mandiri dan 58 desa berstatus Maju, tanpa ada lagi desa tertinggal.

Menurut Prof. Zainuddin, keberhasilan Bojonegoro tidak lepas dari peran TPP dalam menjaga kualitas data dan pendampingan.

"Melalui instrumentasi yang baik, TPP memastikan bahwa setiap program mulai dari BLT Desa, penguatan BUMDes, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Anggota DPR RI 2019-2024 ini menegaskan bahwa Menteri Desa PDT Yandri Susanto secara konsisten menjabarkan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto membangun dari desa dan dari bawah dengan tujuan untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.