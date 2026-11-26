jpnn.com - Penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Prof. Zainuddin Maliki mengatakan pembangunan desa harus mampu menghubungkan potensi masyarakat dengan peluang pertumbuhan ekonomi yang berkembang di daerah.

Dia menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa di Kabupaten Tuban, Kamis (26/11/2026).

Kabupaten Tuban memiliki kekuatan di sektor industri, pertanian, perikanan, dan UMKM. Tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan berbagai sektor tersebut semakin membuka kesempatan kerja, usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurutnya, Tuban memiliki basis industri berskala besar, mulai dari industri semen SIG dan Solusi Bangun Indonesia dengan kapasitas sekitar 17,1 juta ton per tahun, industri petrokimia TPPI dengan kapasitas pengolahan sekitar 100 ribu barel per hari, hingga PLTU Tanjung Awar-Awar berkapasitas 700 MW. Tuban juga memiliki potensi ekspor semen yang semakin berkembang.

Prof. Zainuddin menandaskan bahwa Menteri Desa Yandri Susanto dengan tegas meminta agar pendamping tidak hanya sibuk dengan kegiatan dan laporan, tetapi harus mampu melihat perubahan yang terjadi di masyarakat.

"Oleh karena itu pendamping harus bisa menghubungkan keberadaan industri besar di Tuban tersebut dengan ekonomi masyarakat desa," kata Prof Zainuddin yang juga Guru Besar Pascasarjana Universitas Abdul Chalim Syaifuddin Mojokerto itu.

Namun, pertanyaan strategisnya adalah bagaimana pertumbuhan industri, pertanian, dan berbagai sektor ekonomi lainnya dapat membuka peluang bagi masyarakat desa. "Bagaimana warga memperoleh kesempatan kerja, UMKM berkembang, produk lokal mendapatkan pasar, dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” lanjutnya.

Mengenai tantangan desa pertanian dan pesisir, Prof. Zainuddin mengingatkan bahwa petani tidak hanya membutuhkan peningkatan produksi, tetapi juga peluang memperoleh nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik. Sementara, masyarakat pesisir khususnya keluarga nelayan, menghadapi ketidakpastian penghasilan akibat musim, kondisi laut, hasil tangkapan, dan harga.