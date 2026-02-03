Pencapaian Ekspor Wuling Indonesia Melonjak, Mobil Listrik BinguoEV Mendominasi

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors Indonesia menutup tahun lalu dengan catatan manis di pasar global. Mobil listrik mendominasi.

PT. SGMW Motor Indonesia berhasil mengekspor 2.411 unit kendaraan, melonjak tajam hingga 119 persen dibandingkan capaian ekspor 2024 yang berada di angka 1.101 unit.

Lonjakan itu menegaskan peran Indonesia sebagai basis produksi strategis Wuling untuk pasar internasional.

Sejak memulai aktivitas ekspor pada 2019, total pengapalan Wuling dari tanah air telah mencapai 8.440 unit hingga akhir 2025.

Angka tersebut mencerminkan konsistensi pertumbuhan serta meningkatnya kepercayaan pasar global terhadap produk buatan Indonesia.

Menariknya, kendaraan listrik menjadi motor utama pertumbuhan ekspor Wuling.

Senior Brand Communication Manager Wuling Motors, Brian Gomgom, menyebut lini EV berkontribusi paling besar sepanjang 2025.

“Ekspor Wuling bertumbuh positif pada 2025. Produk mobil listrik menjadi kontributor terbesar, termasuk diperkenalkannya Wuling Darion ke pasar global yang diawali dari Hong Kong,” ujarnya.