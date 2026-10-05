Pencapaian Indonesia di Asian Games 2026 Melewati Target Kemenpora

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia cuma bisa finis di peringkat ke-16 Asian Games 2026 -ajang akbar multievent antarnegara Asia yang ditutup pada Minggu (4/10).

Pada ajang tersebut Indonesia hanya mampu mengoleksi lima emas, sebelas perak, dan 23 perunggu.

Atlet-atlet bulu tangkis menyumbang dua emas, lalu dari panjat tebing, angkat besi, dan panahan masing-masing satu emas.

Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia Todotua Pasaribu mengapresiasi perjuangan atlet-atlet Merah Putih.

Perjuangan mereka dalam latihan terbayar dengan mampu mempersembahkan lima emas.

"Capaian ini yang terbaik. Berdasarkan target yang diberikan Kemenpora, empat emas, maka Indonesia dalam Asian Games ini bisa mencapai lebih, lima emas,” ujar Todotua.

Baca Juga: Prabowo Menjanjikan Bonus Rp3 Miliar untuk Atlet Peraih Emas Asian Games 2026

Asian Games 2026 menjadi panggung buat atlet-atle China. Mereka menjadi juara umum seusai mengoleksi 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu.

Tim Negeri Tirai Bambu tercatat digdaya di beberapa cabang olahraga akuatik seperti renang (30 emas) hingga loncat indah (10 emas).