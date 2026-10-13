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Pencapaian KickFlip Setelah Rilis Mini Album Terbaru

Pencapaian KickFlip Setelah Rilis Mini Album Terbaru
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KickFlip. Foto: Instagram/kickflip_jype

jpnn.com, KOREA SELATAN - Grup K-pop KickFlip mencatat pencapaian baru lewat mini album kelima, KICK OFF THE WALL Pt. 1.

Album yang dirilis pada 6 Oktober 2026 itu berhasil terjual lebih dari 520 ribu kopi dalam waktu kurang dari sepekan.

KickFlip yang berada di bawah naungan JYP Entertainment itu pun menempati posisi pertama dalam tangga album mingguan Hanteo Chart untuk pekan kedua Oktober 2026.

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Dilansir dari Allkpop, berdasarkan data Hanteo Chart periode 5–11 Oktober, KICK OFF THE WALL Pt. 1 mencatat penjualan sebanyak 521.643 kopi dengan skor album 499.265,90 poin.

Pencapaian tersebut menjadi salah satu hasil positif bagi KickFlip melalui karya terbaru.

Mini album menghadirkan dua lagu utama, yakni Unfinished dan Kick Off The Wall. Ini menjadi album pertama KickFlip sejak debut yang membawa dua lagu utama sekaligus.

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Lagu Unfinished menceritakan perjalanan seseorang dalam mencari jawaban di tengah rasa khawatir dan keraguan.

Sementara itu, Kick Off The Wall menggambarkan anak muda yang berani memercayai pilihan mereka dan mencoba hal baru.

Grup K-pop KickFlip mencatat pencapaian baru lewat mini album kelima, KICK OFF THE WALL Pt. 1.

Sumber Allkpop
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