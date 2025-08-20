Pencapaian Luar Biasa, Mohamed Salah Raih PFA Player of The Year untuk Ketiga Kalinya

jpnn.com - JAKARTA - Bintang Liverpool Mohamed Salah menyabet gelar PFA Player of The Year musim 2024/2025.

Dikutip dari laman resmi The Guardians, Rabu (20/8), Salah menjadi pemain pertama yang mampu mendapatkan tiga gelar PFA Player of The Year setelah sebelumnya dia raih pada musim 2017/2018 dan 2021/2022.

Bagi Salah, mendapatkan tiga gelar PFA Player of The Year sepanjang kariernya merupakan pencapaian yang luar biasa.

"Saya melihat diri saya sekarang, seorang pria yang datang dari Mesir dan berhasil mencapai level atas, membuat sejarah hari ini, itu adalah sesuatu yang membuat saya sangat bangga," ungkap Mohamed Salah.

PFA awards merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada pemain yang berkarir di sepak bola Inggris, yang didasarkan atas penilaian dari Asosiasi Pemain Profesional (PFA).

Pada kategori ini, Salah mampu mengalahkan lima pesaing lainnya, yakni Alexis Mac Allister (Liverpool), Declan Rice (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea), dan Bruno Fernandes (Manchester United).

Selain itu, Salah juga masuk ke dalam tim terbaik PFA musim 2024/2025 bersama Matz Sels, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Declan Rice, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Alexander Isak, dan Chris Wood.

Keberhasilan Salah menyabet gelar ini tentu tidak terlepas dari kesuksesan dirinya membawa Liverpool menjadi juara Liga Inggris musim 2024/2025.