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Pencapaian Manis Mitsubishi di GIIAS 2026

Pencapaian Manis Mitsubishi di GIIAS 2026
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Booth Mitsubishi Motors di GIIAS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Partisipasi Mitsubishi Motors di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 berakhir dengan catatan manis.

PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengantongi 3.212 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sepanjang 11 hari pameran.

Perolehan tersebut melampaui target penjualan yang ditetapkan MMKSI untuk gelaran otomotif tahunan tersebut.

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Pesanan datang dari sejumlah model Mitsubishi Motors, menandakan lini produk perusahaan masih mendapat tempat di tengah persaingan pasar otomotif yang semakin ketat.

Salah satu model yang mencuri perhatian ialah Mitsubishi New Xforce.

Sejak diperkenalkan pada 16 Juli hingga penutupan GIIAS 2026, SUV tersebut telah mencatat penjualan lebih dari 1.000 unit secara nasional.

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Angka itu sekaligus menjadi sinyal awal penerimaan pasar terhadap New Xforce, terutama dengan hadirnya varian Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Mengusung konsep Elevated Urban SUV, New Xforce HEV menawarkan pendekatan berbeda melalui teknologi hybrid yang diklaim membuat pengalaman berkendara lebih efisien, senyap, dan responsif.

Partisipasi Mitsubishi Motors di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 berakhir dengan catatan manis.

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