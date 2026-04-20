Pencari Kerja Merapat, OLX Job Fair Online 2026 Menyediakan Ribuan Lowongan Pekerjaan

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini mencari pekerjaan menjadi sorotan masyarakat di tengah meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukan sebanyak 8.389 tenaga kerja terdampak kebijakan PHK sepanjang Kuartal I 2026. PHK terbanyak terjadi pada bulan Januari yang mencapai 4.590 tenaga kerja

Menjawab kebutuhan tersebut, OLX menghadirkan Job Fair Online 2026 yang akan berlangsung mulai dari 11 hingga 26 April 2026.

Melalui program ini, OLX menyediakan akses karier digital yang inklusif guna mempermudah masyarakat dalam menjangkau peluang kerja dari mana saja.

Terdapat lebih dari 1.300 lowongan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja cepat serta 1.200 lowongan paling banyak dicari.

Tak hanya itu, bagi pencari kerja yang mengincar fleksibilitas, terdapat lebih dari 800 lowongan freelance.

Direktur OLX Agung Iskandar mengungkapkan OLX selalu berusaha menghadirkan solusi konkret dalam melihat dinamika pasar tenaga kerja yang terus berkembang.