Pencarian Berakhir, Siswi SMP yang Hanyut di Sungai Komering Akhirnya Ditemukan

jpnn.com, OKU TIMUR - Operasi pencarian intensif yang dilakukan oleh Tim SAR Gabungan terhadap korban yang tenggelam di Sungai Komering berakhir.

Korban bernama Ambar (15) ditemukan mengapung di pinggir sungai, pada Kamis (23/4/2026) sekitar pukul 07.50 WIB dalam keadaan meninggal dunia.

Korban ditemukan di Desa Tanjung Aman, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, atau sekitar radius 1,5 kilometer dari lokasi awal kejadian.

Selanjutnya, korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian tersebut serta apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian.

“Kami turut berduka cita atas musibah ini. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR secara resmi kami nyatakan ditutup. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim SAR Gabungan yang telah bekerja keras serta kepada masyarakat yang turut membantu selama proses pencarian berlangsung,” sampai Ambar.

Raymond mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan, khususnya saat beraktivitas di perairan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati guna menghindari kejadian serupa di kemudian hari,” imbau Raymond.