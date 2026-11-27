jpnn.com, SERANG - Pencarian korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, memasuki hari ketujuh pada Jumat (27/11).

Dalam proses pencarian ini, tim SAR gabungan kembali menemukan satu bagian tubuh (body part).

"Temuan tersebut didapatkan saat tim menyisir area seluas 2.000 meter persegi yang dibagi menjadi empat sektor masing-masing seluas 500 meter persegi, tepatnya di Sektor A1 lantai dua bangunan pabrik," kata Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad di Serang, Jumat.

Berdasarkan data posko operasi SAR hingga Jumat sore, dari total 60 orang yang tercatat berada di lokasi saat kejadian, sebanyak 30 pekerja dinyatakan selamat, satu orang terkonfirmasi meninggal dunia, dan tiga orang masih dalam pencarian (DP), sementara 26 kantong bagian tubuh lainnya sedang menjalani proses identifikasi sesuai prosedur.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengungkapkan temuan ke-27 tersebut dievakuasi pada pukul 10.24 WIB dan langsung dibawa menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten untuk menjalani pemeriksaan forensik.

"Pada hari ini tim gabungan kembali menemukan satu korban pada pukul 10.24 WIB. Dengan demikian, hingga saat ini tercatat sebanyak 27 korban telah ditemukan," ujar Maruli.

Ia menegaskan seluruh tahapan evakuasi dan identifikasi jenazah oleh tim forensik dilakukan secara terkoordinasi, teliti, dan sesuai prosedur operasional guna memastikan keakuratan identitas setiap korban.

Polda Banten, lanjut Maruli, turut berbelasungkawa atas musibah tersebut dan berkomitmen memberikan pelayanan maksimal serta pendampingan bagi pihak keluarga selama proses penanganan berlangsung.