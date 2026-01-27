Pencarian Korban Longsor Cisarua KBB Hari Keempat, 9 Bodypack Diserahkan ke Tim DVI

jpnn.com - BANDUNG - Operasi pencarian korban longsor di Kampung Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kembali membuahkan hasil pada Selasa (27/1).

Pada hari keempat pencarian, Tim SAR Gabungan menemukan sembilan bodypack. Total sudah ada 48 bodypack yang ditemukan sejak hari pertama terjadinya longsor dan pencarian korban pada Sabtu (24/1).

Bodypack atau kantung jenazah itu sudah diserahkan kepada Tim Disater Victim Identification (DVI) Polda Jabar untuk dilakukan identifikasi.

"Hari ke-4 kami sudah menemukan ada sembilan bodypack. Kami Tim SAR Gabungan sudah menyerahkan kepada Tim DVI. Jadi, sampai dengan jam 18.07 WIB total temuan dari hari pertama ada 48 bodypack yang kami serahkan ke Tim DVI," kata Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian di Posko Basarnas.

Menurut Ade, Tim SAR Gabungan menerima perubahan data dari PIC penanganan longsor di Desa Pasirlangu, yang mana jumlah warga terdampak mengalami perubahan menjadi 155 jiwa.

Perinciannya ialah 75 dilaporkan selamat dan 80 hilang sejak kejadian longsor.

Dari total warga yang dilaporkan hilang tertimbun longsor itu, 47 jiwa sudah ditemukan Tim SAR Gabungan.

"Jadi, total yang masih dalam pencarian ada 33 jiwa. Untuk pencarian hari ini dihentikan dahulu, dan kami akan lanjutkan," ungkapnya.