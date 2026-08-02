Pencarian Penumpang KMP Kirana II yang Melompat ke Laut Masih Berlanjut
jpnn.com - Pencarian terhadap penumpang KMP Kirana II yang diduga melompat ke laut di perairan Selat Sunda terus berlanjut hingga hari keempat, Sabtu (1/8/2026).
Tim Search and Rescue (SAR) gabungan mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR Tetuka beserta perahu karet untuk mengoptimalkan pencarian korban.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banten Al Amrad menyebut operasi pencarian korban atas nama Andreas Lingsing (26) asal Bandar Lampung, difokuskan di sekitar perairan Pulau Tempurung, jalur penyeberangan Merak-Bakauheni.
Untuk memperluas daya jelajah dan efektivitas pencarian, tim membagi pergerakan ke dalam dua unit (Search and Rescue Unit/SRU).
"Tim SAR gabungan terus berupaya maksimal. SRU I menggunakan KN SAR Tetuka untuk melaksanakan penyisiran pada area seluas 11 mil laut persegi (NM²), sementara SRU II didorong menggunakan perahu karet menyisir area seluas 4 NM²," katanya.
Kesigapan upaya tim gabungan ini juga terlihat saat mereka menerima informasi dari Vessel Traffic Service (VTS) Merak pada pukul 07.15 WIB.
Terdapat laporan dari kapal Bulk Halmahera yang melihat objek menyerupai tubuh manusia mengapung di titik koordinat 05°57.578'S - 105°57.745'E.
Merespons cepat informasi tersebut, KN SAR Tetuka langsung bermanuver menuju lokasi untuk melakukan pengecekan secara langsung.
Pencarian terhadap penumpang KMP Kirana II yang diduga melompat ke laut di perairan Selat Sunda dilanjutkan hari ini, Minggu (2/8/2026).
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