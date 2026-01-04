Pencernaan Anak Bakalan Sehat dengan Mengonsumsi 5 Minuman Ini

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA pencernaan agar selalu sehat juga bisa Anda terapkan pada anak.

Masalah pencernaan seperti kembung, kram, diare, dan sembelit cukup umum terjadi pada anak-anak dan tidak berbahaya dalam banyak kasus.

Namun, melihat anak mengeluh tentang masalah tersebut bisa meningkatkan kekhawatiran Anda.

Ada beberapa minuman sehat untuk anak-anak yang bisa membantu meningkatkan pencernaan yang lebih baik pada anak-anak, dengan menjaga mereka tetap terhidrasi selama musim panas ini.

Nah, Anda tahu betapa sulitnya memberi makan anak, terutama jika si kecil kebetulan pemilih dalam hal makan.

Akibatnya, anak Anda bisa memiliki kebiasaan makan yang buruk yang tentunya mengakibatkan masalah pada sistem pencernaan anak.

Sebagai orang tua, Anda harus berhati-hati dengan pola makan anak Anda, karena kebiasaan makan yang tidak sehat atau gangguan makan juga bisa menyebabkan masalah seperti obesitas pada anak.

Karena air dalam tubuh hilang melalui beberapa cara selama musim panas, penting untuk mengisi kembali tubuh dengan asupan cairan yang cukup di antara anak-anak.