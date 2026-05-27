Pencinta Bola Merapat, Telkomsel Siapkan Tayangan Piala Dunia 2026 di MAXStream TV

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel bersama TVRI melakukan kolaborasi untuk menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui MaxStream TV.

Langkah kerja sama itu dilakukan untuk memperluas akses siaran digital bagi pelanggan hingga ke pelosok Indonesia.

Melalui MAXStream TV, pelanggan dapat mengakses hingga 104 pertandingan, termasuk highlight dan konten premium, tanpa bergantung pada satu kanal atau waktu tertentu.

Direktur of Marketing Telkomsel, Lionel Chng mengatakan pihaknya memahami Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tetapi perjalanan yang menyatukan.

"Kami berkomitmen memastikan pelanggan di seluruh Indonesia dapat menikmati setiap momen, dari babak awal hingga final, dengan mudah dan nyaman," ujar Lionel saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Dia menambahkan kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan siaran nasional, tetapi juga memastikan akses yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Telkomsel dan TVRI juga menyediakan 100.000 akses gratis Bola Gembira MAXStream TV bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sehingga semakin banyak pelanggan dapat menikmati keseruan Piala Dunia 2026 tanpa hambatan.