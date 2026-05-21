Pencinta Disney dan Marvel Wajib Datang ke Summarecon MKG, Wuling Punya Kejutan

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors menghadirkan suasana berbeda dalam pameran “Amayzing Deals” yang digelar di Atrium The Forum Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 20–24 Mei 2026.

Mulai dari nuansa Disney dan Marvel untuk menyambut musim liburan sekolah dan program Back to School 2026, Wuling juga menebar beragam promo menarik.

Total ada delapan unit kendaraan yang dipamerkan, termasuk tiga model spesial dengan sentuhan karakter Disney dan Marvel.

Salah satu yang paling mencuri perhatian ialah Mitra EV yang disulap menyerupai school bus dengan balutan karakter Disney dan Marvel.

Selain itu, ada Darion bertema Frozen dengan nuansa kerajaan es, serta Eksion yang tampil sporty lewat desain Spider-Man dari Marvel.

Marketing Director Wuling Motors Ricky Christian mengatakan konsep berbeda sengaja dihadirkan untuk memeriahkan momen liburan sekolah yang segera tiba.

“Dalam pameran ini, kami menghadirkan nuansa yang unik. Selain ada Eksion, kami menampilkan beberapa unit Wuling yang nantinya berpartisipasi dalam campaign Disney di periode Back To School mendatang,” ujar Ricky dalam keterangannya, Kamis (21/5).

Tak hanya menawarkan hiburan, Wuling juga menyiapkan berbagai promo pembelian selama pameran berlangsung.